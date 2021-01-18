Son dakika: Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
18.01.2021 18:59
Son dakika gündem haberi... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir heykel ve define aramada kullanılan cihazlar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir heykel ve define aramada kullanılan cihazlar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde S.S'nin (48) tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, dedektör ve 2 define arama çubuğu ele geçirdi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Son Dakika Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Fenerbahçe, gole çok yaklaştı! Ankaragücü defansı topu çizgiden çıkardı Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı İtalyan devi Inter, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek Balık fiyatları fırladı! Lüferin kilosu 200 liraya dayandı Kadın doktora tacizci şoku! Hastası gibi muayene odasına girdi, aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı