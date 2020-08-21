Son Dakika | Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı

Son dakika haberi... Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Eflani ilçesi Hükümet Caddesi'nde ilerleyen K.C. (50) yönetimindeki 37 LB 837 plakalı otomobil ile Ö.V. (37) idaresindeki 78 SP 856 plakalı cip çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü ve yanındaki C.Ü. (21) yaralandı. Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Safranbolu istikametinden Karabük yönüne giden B.A yönetimindeki 78 BH 124 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Sanayi kavşağında kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıkılma tehlikesi bulunan aydınlatma direği nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 16:27

Kaynak: AA

Son Dakika

Merih Demiral, takım arkadaşlarından önce yeni sezon çalışmalarına başladı

Brezilyalı model, arkadaşıyla tartıştıktan sonra yanlışlıkla kendisini ateşe verdi

Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı

Trump: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi

Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti

Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı

Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu dev doğal gaz rezervi Rumları korkuttu

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi

Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu

Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı

Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi

DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oldu

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri