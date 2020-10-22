Son dakika: Karabük'te trafik kazası - Son Dakika

Karabük'te traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Eskipazar'dan Karabük istikametine giden M.B. yönetimindeki 78 AJ 834 plakalı traktör, Karabük Organize Sanayi yönüne dönmek istediği sırada aynı yönde seyreden İ.D. idaresindeki 78 AAS 621 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken iki araçta maddi hasar meydana geldi.
- Kaynak: AA
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