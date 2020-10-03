Son dakika: Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Son dakika: Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük- Ankara Karayolu Söğütlü Çeşme mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Numan Aydemir yönetimindeki 54 TT 878 plakalı Audi marka otomobil, dinlenme tesislerinden çıkıp Karabük istikametine dönüş yaptığı sırada Karabük'ten Gerede istikametine giden Ercuman Ünsal yönetimindeki 34 JY 6476 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Azize Ünsal (49), Ayşe Aydemir (50) ve Hacer Aydemir (61) ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Son dakika: Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika: Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı

Söğütlü, Karabük, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 14:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Karabük'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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