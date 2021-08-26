Karabük'te faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında üzerine ağırlık düşmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen işçinin cenazesi defnedildi.

Zafer Uzuntaş'ın (22) cenazesi, ailesi tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Yenişehir Çamlık Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına, Uzuntaş'ın ailesi, yakınları, arkadaşları, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ile mesai arkadaşları katıldı.

Uzuntaş'ın cenazesi, daha sonra kentteki aile mezarlığında toprağa verildi.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan döküm fabrikasında çalışan Zafer Uzuntaş, dün iş arkadaşları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulunmuş, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.