Son Dakika | Karabük'te yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Karabük'te yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

30.03.2022 12:04
Son Dakika | Karabük'te yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberi: Karabük'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, tedavi altına alındı.

Karabük'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, tedavi altına alındı.

Cemaller köyünde Kezban Kahraman'a (59) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Köye gelen ekipler, dumandan etkilenen Kahraman'ı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

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Karabük, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Karabük'te yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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