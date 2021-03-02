Son Dakika | Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Son Dakika | Karabük'ten kısa kısa

02.03.2021 17:57
Son Dakika | Karabük'ten kısa kısa, System.String[]

Son dakika haber... Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin, Avrupa Parlamentosu Yerel Yönetimler Meclisi, Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyet Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı'na çevrimiçi olarak katıldığı bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin, Avrupa Parlamentosu Yerel Yönetimler Meclisi, Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyet Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı'na çevrimiçi olarak katıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Vergili'nin, Avrupa Parlamentosu Yerel Yönetimler Meclisi'nde üyesi olduğu parti grubuna hitaben bir konuşma yaptığı belirtildi.

TSO ve KBÜ işbirliğiyle FENOFEM Sanayi Sanal Fuarı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) işbirliğiyle çalışmaları tamamlanan Uluslararası 3 Nisan FENOFEM 'Demir ve Demirdışı Metaller' Sanal Sanayi Fuarı 1-5 Nisan 2021 tarihlerinde yedi dilde çeviri imkanıyla yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, "FENOFEM Sanal Fuarı; konusunda uzman akademisyenleri, demir ve demir dışı metal sektöründe üretim, ihracat, hammadde tedarik çalışması yapan firmaları, TSO'ları, dernek, birlik, üniversite ve diğer kamu kurumlarını; Ar-Ge şirketlerini ve bu alanlar ilgilenmek isteyen tüm ilgilileri bir araya getirecek. Kentimizin ve ülkemizin sektöre dahil tüm katılımcılarını uluslararası ziyaretçilerle bir araya getirecek olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz." dedi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise "Üniversitemizin 1-3 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlediği "Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Sempozyumu ve yine aynı tarihlerde 5. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu (UDCS 2021) aynı platform üzerinden, fuara entegre biçimde erişilebilir durumda olacak. Fuar katılımcıları ayrı sanal salonlarda sunulacak akademik bildirileri izleme fırsatı bulabilecek" diye konuştu.

Safranbolu'da koruma amaçlı imar planı çalışması

Geleneksel çarşı yapılanmasının korunması ve sürdürülebilmesi, kentsel kimlik ve belleğin yaşatılması, kent estetiğine değer katan alanların korunması adına yürürlükteki koruma amaçlı imar planının uygulama detaylarını içeren koruma amaçlı imar planı çalışmaları başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve beraberindeki heyet, planlama alanında yaya ağırlıklı bir ulaşım şemasının kurgulanması, geleneksel sokak dokusu ile mevcut tescilli ve nitelikli geleneksel yapıların korunması amacı ile Tarihi Çarşı bölgesinde ve proje alanı olan Cinci Han arkasında incelemelerde bulunuldu.

AK Parti il yönetiminden Vali Gürel'e ziyaret

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyareti kapsamında AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ile birlikte Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

İl Başkanı İsmail Altınöz ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Fuat Gürel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Avrupa Parlamentosu, Rafet Vergili, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika


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