TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Hüdavendigar Dikkaldırımspor'dan orta saha oyuncusu Berke Özgün'ü transfer etti.

Mavi siyahlı ekip ayrıca forvet oyuncuları Ömer Çetinbaş'ın sözleşmesini de bir yıl uzattı.

Karacabey Belediyespor As Başkanı Remzi Cinoğlu, eksik görülen mevkilere transfer yaptıklarını ifade ederek, transferlerin kulübe hayırlı olmasını diledi.