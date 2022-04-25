Karacabey'de 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Karacabey'de 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

25.04.2022 16:34
Karacabey'de 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son günlerde ilçede meydana gelen oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, iş yerinden hırsızlık ve evden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Kaan Y. (25), Alpay M. (24), Seymen Ş. (17), Servet K. (35), Serkan Ş. (33) ve Gökhan S. (16) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.O. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Karacabey'de 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Karacabey'de 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Karacabey'de 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karacabey'de 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karacabey'de 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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