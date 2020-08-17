Son Dakika: Karacabey'in altyapı meselesi kalmayacak - Son Dakika

Karacabey'in en önemli ihtiyaçlarından biri olan altyapı meselesi kökten çözüme kavuşuyor. İlçede 226 kilometrelik içme suyu hattını bünyesinde barındıran 28 milyon TL'lik altyapı yatırımı için çalışmalar başlıyor.

BUSKİ marifetiyle, Karacabey'in 21 mahallesinin içme suyu hatlarının tamamen yenileneceği büyük altyapı projesi için ihale süreci tamamlanıp sözleşme imzalanmıştı. Son olarak BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi, İçme Suyu Daire Başkanı Haluk Emre Akgün, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya, yüklenici firma yetkilileri Bahri Altınbaş ve Murat Altınbaş Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret ederek, içme suyu şebekesi yenilenmesi kapsamında başlayacak çalışmalar hakkında detayları paylaştı.

Karacabey'in en önemli ihtiyaçlarından biri olan altyapı meselesine kalıcı çözüm sağlamak amacıyla Karacabey Belediye Başkan Ali Özkan, geçtiğimiz hafta ilçede 226 kilometrelik içme suyu hattını bünyesinde barındıran 28 milyon TL'lik altyapı yatırımı için çalışmaların başladığını duyurmuştu.

Bilindiği üzere BUSKİ, Karacabey'in 21 mahallesinin içme suyu hatlarının tamamen yenileneceği büyük altyapı projesi için ihale süreci tamamlamış ve sözleşme imzalanmıştı. İlçenin içme suyu altyapısı sorununu kökten çözecek projede artık sahayla ilgili son detaylar masaya yatırıldı.

Bu kapsamda Başkan Özkan'ı makamında ziyaret eden BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Devrim İzgi, İçme Suyu Daire Başkanı Haluk Emre Akgün, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya, yüklenici firma yetkilileri Bahri Altınbaş ve Murat Altınbaş içme suyu şebekesi yenilenmesi kapsamında başlayacak saha çalışmalarını masaya yatırdı.

"Karacabey'i en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz"

Buluşmada konuşan Özkan, kentte uzun yıllardır hizmet veren kanalizasyon ve içme suyu şebekesinin yenilenerek, Karacabey'in son derece sağlıklı içme suyu, kanalizasyon sistemi, yağmur suyu sistemi ve arıtma tesislerine kavuşacağını söyledi. Özkan, ilçenin her yönüyle daha yaşanabilir hale getirilmesi hedefiyle, kent genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirterek, "Karacabey'de hem altyapı hem de üstyapının sağlıklı hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karacabey'i en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. 226 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesi Karacabey'in yıllardır beklediği bir yatırımdı. Bu noktada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a verdiği desteklerden dolayı Karacabey halkı adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Artık altyapı meselesi konuşulmayacak"

"BUSKİ'nin yürüteceği çalışmalar neticesinde Karacabey'de artık altyapı meselesi konuşulmayacak" diyen Özkan, şöyle devam etti: "Bilindiği üzere UEDAŞ da elektrik hatlarının yer altına alınması noktasında çalışmalarına devam ediyor. Karacabey tüm bu çalışmalar tamamlandığında sağlıklı dönüşümün sonuçlarını da çok güzel şekilde görecek. İlçemize şimdiden hayırlı olsun." - BURSA