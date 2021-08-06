Son dakika! Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (3) - Son Dakika

BOZDOĞAN'DA DA YANGIN ÇIKTI

Aydın Karacasu'nun kırsal Alemler Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, saat 13.30 sıralarında bu kez Bozdoğan ilçesi Madran Dağı eteklerindeki kırsal Altıntaş Mahallesi Karagedik mevkisinden alevler yükselmeye başladı. Kızılçam ağaçlarıyla kaplı mahalledeki alevler, kısa sürede Madran Dağı'nın zirvelerine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları karadan sürerken, köylüler de kazma, kürek ve dal parçaları ile müdahalede bulunarak çalışmalara destek oluyor.

Murat GÜRKAN/ AYDIN, -