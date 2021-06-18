Son dakika... Karadağ'da Srebrenitsa soykırımını inkar eden Adalet Bakanı görevden alındı - Son Dakika

Karadağ Meclisi, Srebrenitsa soykırımının tanınması ve inkarının cezalandırılmasını içeren yasa tasarısını kabul ederken, soykırımı inkar eden Adalet Bakanı Vladimir Leposavic'i görevden aldı.

Karadağ Meclisi, 1995 yılında 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp kuvvetler tarafından katledildiği Srebrenitsa soykırımının tanınmasına yönelik sunulan yasa tasarısını 19 "hayır" oyuna karşılık 55 "evet" oyu ile kabul etti. 81 sandalyeli Mecliste soykırım kınanırken, vahşetin alenen inkar edilmesi de yasaklandı.

Başbakan Zdravko Krivokapiç Nisan ayında, soykırımı inkar eden ifadeleri nedeniyle gündeme gelen Sırp yanlısı Adalet Bakanı Vladimir Leposavic'e istifa çağrısında bulunmuş, Leposavic ise istifa etmeyeceğini belirtmişti. Meclis'te yapılan ayrı bir oylamada, Leposavic 27'ye karşı 43 oy ile görevinden alındı.

Leposavic, Srebrenitsa soykırımının gerçek olarak "kesin bir şekilde kanıtlanmadığını" savunuyor. - PODGORICA