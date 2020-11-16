Son dakika! Karadaği: "Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyi'nin bildirisi, yalnızca İsrail'i memnun etti" - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyi'nin İhvan'ı "terör örgütü" sayan bildirsinin yalnızca İsrail'i memnun ettiğini belirterek Konsey'e tepkisini yineledi.

Karadaği, İsrail Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyi'nin İhvan'ı "terör örgütü" ilan etmesinden memnuniyet duyduğunu açıklamasının ardından İsrail üzerinden Konsey'e tepki gösterdi.

Kendi Twitter hesabında İsrail'in söz konusu açıklamasını paylaşan Karadaği, "İslam dünyası tarafından kabul görmeyen Kıdemli Alimler Konseyi'nin bildirisi, yalnızca Arapların ve Müslümanların topraklarını, Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı gasbeden Siyonist oluşumu memnun etti." ifadelerini kullandı.

Kıdemli Alimler Konseyi'nden 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." ifadeleri kullanılmıştı.

Karadaği, 12 Kasım'da Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada karara tepki göstermişti.

İsrail'in Arapça yayın yapan Twitter hesabından dün Konseyin bildirisi paylaşılarak, "Dinin fitne ve kışkırtma aracı olarak kullanılmasına karşı durulmasını görmek bizi memnun etti." ifadelerine yer verilmişti.