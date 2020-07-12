Erzurum Şenkaya'da, 3 terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonda, dün çıkan çatışmada 'Hejar' kod adlı Halis Eroğlu'nun etkisiz hale getirilmesinin ardından bugün de 2 terörist teslim oldu.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda bugün 2 terörist teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.

Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilirken, bölgede operasyon devam ediyor.