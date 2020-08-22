Son dakika! Karadeniz'de bulunan doğal gaz Fransa'da "Akdeniz korkusuna" neden oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün müjdelediği Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunması Fransa'da ses getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlediği basın toplantısında " Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" diyerek 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından dünya basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını son dakika olarak verirken, açıklamalar keşfi Fransız basınında da ses getirdi. Haberlerinde "Türkiye, en büyük doğal gaz keşfini yaptı" diyen Fransız basını sık sık Türkiye'nin Akdeniz'deki çalışmalarına da değindi. Fransız basını, bulunan doğal gazın 2023 yılında işletimine başlanılmak istenildiğinin altını çizdi.

BFM haber sitesi "Erdoğan, Akdeniz'de önemli bir doğalgaz yatağı bulunduğunu duyurdu" diyerek haberi hatalı başlıkla verdi.

Türkiye'nin Akdeniz'deki aramaların daha sıkılaşacağını ifade eden Capital dergisi de işletim tarihi olarak 2023 yılına dikkat çekti ve Türkiye'nin enerji bağımlılığı olduğunu vurgulayıp bulunan gaz kuyusunu "mega doğalgaz yatağı" olarak tanımladı. - PARİS