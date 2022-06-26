Son Dakika | Karadeniz'de denizden baygın çıkarılan genç hayatını kaybetti

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve baygın halde çıkarılan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan hafta sonu arkadaşları ile yüzmek için Samsun'a gelen Serhan Viran (24) girdiği Karadeniz'de kayboldu. Arkadaşları Serhan Viran'ın denizde kaybolduğunu fark edince olayı 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Salih Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK Timi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar sevk edildi. Denizde kaybolan Serhan Viran, yapılan çalışma sonucu ekipler tarafından bulunup karaya çıkartıldı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Viran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN