Karadeniz gazında yeni gelişme! Mayıs ayı başında tüm sisteme entegre olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz gazında yeni gelişme! Mayıs ayı başında tüm sisteme entegre olacak

14.04.2023 14:48

Son dakika! Karadeniz'den çıkarılan doğal gaz, mayıs ayında evlere ulaşıyor. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Testlerimiz tamamlandı. Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin Filyos Doğalgaz Tesisi'nde açıklamalarda bulundu. Bilgin, Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi de paylaştı.

"MAYIS BAŞINDA TÜM SİSTEME VERİLECEK"

Gazın mayıs ayında evlerde olacağını belirten Bilgin, "Testlerimiz tamamlandı. Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

20 NİSAN'DA İLK GAZ ÇIKARILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada Karadeniz gazıyla ilgili, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre." dedi.

"TAMAMINI KARADENİZ'DEN KARŞILAYABİLİRİZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de konuya ilişkin, "Sık sık söylüyoruz; Türkiye'de meskenlerde, konutlarda kullanılan doğal gazın tamamını artık Karadeniz'deki bu rezervden, bu kaynaktan karşılayabilir hale geleceğiz." demişti.

YORUMLAR
500
TPAO Genel Müdürü Bilgin: Karadeniz gazı ilk fazda ülke ihtiyacının %15'ini karşılayacak TPAO Genel Müdürü Bilgin: Karadeniz gazı ilk fazda ülke ihtiyacının %15'ini karşılayacak

Karadeniz, TPAO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz gazında yeni gelişme! Mayıs ayı başında tüm sisteme entegre olacak - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Sivasspor'dan Aykut Kocaman bombası! Teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adayı
14:41 Haberler.com iki gün önce duyurmuştu! Adaylıktan çekilen Necmi Kadıoğlu'nun yerine Bayram Şenocak'ın ismi yazıldı
14:36 Karadeniz gazında yeni gelişme! Mayıs ayı başında tüm sisteme entegre olacak
14:30 Son Dakika! Karadeniz'den çıkarılan doğal gaz, mayıs ayı başında tüm sisteme verilecek
14:19 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketinde durum bıçak sırtı
14:10 Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Ronaldo'nun takımının koltuğu Türk teknik direktöre emanet edilecek
14:03 Asgari ücret zammı öne alınabilir
13:44 Son dakika! FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında yakalandı
13:44 FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında sorumlu olan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında yakalandı
13:43 Asgari ücrete yapılacak ara zam öne alınabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2023 15:05:29. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz gazında yeni gelişme! Mayıs ayı başında tüm sisteme entegre olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement