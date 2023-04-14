TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin Filyos Doğalgaz Tesisi'nde açıklamalarda bulundu. Bilgin, Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi de paylaştı.
Gazın mayıs ayında evlerde olacağını belirten Bilgin, "Testlerimiz tamamlandı. Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada Karadeniz gazıyla ilgili, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de konuya ilişkin, "Sık sık söylüyoruz; Türkiye'de meskenlerde, konutlarda kullanılan doğal gazın tamamını artık Karadeniz'deki bu rezervden, bu kaynaktan karşılayabilir hale geleceğiz." demişti.
Son Dakika › Güncel › Karadeniz gazında yeni gelişme! Mayıs ayı başında tüm sisteme entegre olacak - Son Dakika