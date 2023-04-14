Karadeniz gazında yeni gelişme! Mayıs ayı başında tüm sisteme entegre olacak

Karadeniz gazı ne zaman evlerde olacak? Net tarih belli oldu

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin Filyos Doğalgaz Tesisi'nde açıklamalarda bulundu. Bilgin, Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi de paylaştı.

"MAYIS BAŞINDA TÜM SİSTEME VERİLECEK"

Gazın mayıs ayında evlerde olacağını belirten Bilgin, "Testlerimiz tamamlandı. Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

20 NİSAN'DA İLK GAZ ÇIKARILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada Karadeniz gazıyla ilgili, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre." dedi.

"TAMAMINI KARADENİZ'DEN KARŞILAYABİLİRİZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de konuya ilişkin, "Sık sık söylüyoruz; Türkiye'de meskenlerde, konutlarda kullanılan doğal gazın tamamını artık Karadeniz'deki bu rezervden, bu kaynaktan karşılayabilir hale geleceğiz." demişti.