Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo yaşamını yitirdi - Son Dakika

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Karadenizin sevilen isimlerinden sanatçı Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 49 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir sene önce koronavirüsü yakalanan Cimilli İbo, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı hastaneye kaldırılmış ve tedavisine yoğun bakımda devam edilmişti.

ÖLÜM HABERİNİ ÜNLÜ OYUNCU VERDİ

Ünlü oyuncunun ölüm haberini ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularından Zafer Kalfa verdi. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Kalfa, "Ne diyeyim ki şimdi ben. Olmadı be abi keşke bu da yalan olsa dua ettim. Ama maalesef sen değil dünya yalan. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat. Yerin dolmaz, Karadeniz eksik kaldı" ifadelerini kullandı.

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Cimilli İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Rize'li olan Cimilli İbo, çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı seviyordu. Bu nedenle lisede okulu bıraktı. Renkli kişiliği ile beğenileri toplayan sanatçı, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosundarol alarak oyunculuk da yaptı.

Şu zamana kadar Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri, Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.