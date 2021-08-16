Cimilli İbo hayatını kaybetti - Son Dakika

Cimilli İbo hayatını kaybetti
16.08.2021 11:55
KARADENİZ müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo böbrek yetmezliği sebebiyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KARADENİZ müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo böbrek yetmezliği sebebiyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo olarak bilinen İbrahim Özer, 49 yaşında dün İstanbul'da böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özer'in vefatının ardından sevenleri yasa boğuldu ve sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınlandı. Cimilli İbo'nun geçtiğimiz yıl koronavirüs geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Sanatçı için vefatından bir gün önce sosyal medya üzerinden kan arandı. Cimilli İbo'nun cenazesi yakınları tarafından bugün tedavi gördüğü özel hastaneden alınarak defnedilmek üzere memleketi Rize'ye gönderildi.
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