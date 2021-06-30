Son dakika... Karagümrük'te Savaş Çam'ın durumu iyiye gidiyor

Son dakika haberler... Kalbinden yaşadığı problem sonrasında hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Karagümrük Akademi Direktörü Savaş Çam'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kalbinden yaşadığı problem sonrasında hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Karagümrük Akademi Direktörü Savaş Çam'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrasında hemen hastaneye kaldırılan ve gerekli müdahalelerin ardından 2 stent takılan ve yoğun bakımda kontrol altında tutulan Karagümrük Akademi Direktörü Savaş Çam'ın durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Karagümrük Kulübü'nün an be an durumuyla ilgili bilgi aldığı Savaş Çam'ın önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

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