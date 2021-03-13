Son dakika! KARAHAN ÇANTAY'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Son dakika haberler... Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Tayland 'ın başkenti Bangkok 'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay 'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu 'na getirildi. Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay'ın cenazesi THY'nin Bangkok- İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul'a getirildi. Karahan Çantay'ın cenazesinin İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çantay'ın cenazesinin daha sonra Ankara'ya götürülerek toprağa verilmesi bekleniyor. Görüntü dökümü --------------Cenaze aracının girişi --------------Cenaze aracının girişi -Adli tıp kurumundan görüntü

- İstanbul - İstanbul

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