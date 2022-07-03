Son dakika: Karakalpakistan'daki olaylarda polis ve siviller arasında ölenler var - Son Dakika
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Son dakika: Karakalpakistan'daki olaylarda polis ve siviller arasında ölenler var

03.07.2022 16:39
Son dakika: Karakalpakistan'daki olaylarda polis ve siviller arasında ölenler var

Edinilen son dakika haberine göre Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'inde meydana gelen olaylarda, emniyet görevlileri ve siviller arasında ölenlerin olduğunu bildirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'inde meydana gelen olaylarda, emniyet görevlileri ve siviller arasında ölenlerin olduğunu bildirdi.

Özbekistan anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin önerilerin kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan'ın merkezi Nukus'ta temaslarını sürdüren Mirziyoyev, burada vatandaşlarla bir araya gelerek, olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mirziyoyev, olaylarda bazı grupların Nukus şehrindeki binalara zarar verdiğini, silahları elde etmek amacıyla Emniyet Müdürlüğü binasını ele geçirme girişiminde bulunduğunu, bu çetelerin emniyet görevlilerini rehin alarak onları acımazca dövdüğünü söyledi.

Bu olaylarda emniyet görevlileri ve siviller arasında ölenlerin olduğunu aktaran Mirziyoyev, bazı kötü niyetli güçlerin anayasa değişikliğini protesto etme bahanesiyle saldırı ve şiddet yolunu seçerek Özbekistan'daki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını dile getirdi.

"Beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç var"

Mirziyoyev, sosyal paylaşım sitelerinden asılsız haberleri yayan yıkıcı güçlerin hedeflerine ulaşmak için vatandaşları anayasayı ihlal eden faaliyetlere dahil ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Onların esas amacı, toplumu istikrarsızlaştırmak, devletimizin yürüttüğü politikaya olan güveni sarsmak ve Özbekistan'ın toprak bütünlüğünü baltalamak. Karakalpakistan'da uygulanmakta olan reformları bundan sonra da istikrarlı bir şekilde sürdüreceğiz. Karakalpakistan'ın kaderi, Özbekistan'ın kaderi olduğu için Karakalpak halkının mutluluğu ve refahı da tüm Özbek halkının mutluluğu ve refahıdır.

Hayatın sınavlarını yaşamış Karakalpak halkının bilgeliğine inanıyor ve onları akıllıca davranmaya, yurt dışından gelen kötü niyetli çağrı ve eylemlere aldanmamaya ve onların tuzağına düşmemeye çağırıyorum. Bölücülüğü, toplum düzenini bozmayı, yetkililere karşı şiddetli direnişi teşvik eden her türlü eylem, mevcut yasalara göre kesinlikle sorumlu tutulacak ve failler mutlaka cezalandırılacaktır."

Mirziyoyev, Karakalpakistan halkının böyle zorlu bir dönemde Özbek ve Karakalpak halklarının kader birliğine ve birlikteliğe dayanan kutsal değerlerine sahip çıkacağına işaret ederek, "Olaylar, bizi daha uyanık ve duyarlı kıldı. Bugün, Özbekistan'ımızda barış ve huzurun korunması, çocuklarımıza ve torunlarımıza aydınlık bir gelecek bırakmak için güçlü iradeye, birliğe ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Karakalpakistan'daki olaylarda polis ve siviller arasında ölenler var - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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