Son dakika... Karakol önündeki saldırı olayında yeni detay: Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Emre Tyler Mays'ın katilinin kardeşi olduğu öğrenildi - Son Dakika

Son dakika... Karakol önündeki saldırı olayında yeni detay: Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Emre Tyler Mays'ın katilinin kardeşi olduğu öğrenildi

22.12.2020 21:37

Son dakika haberleri... Karakol önündeki saldırı olayında yeni detay: Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Emre Tyler Mays'ın katilinin kardeşi olduğu öğrenildi Şişli Polis Merkezinin önünde gerçekleşen saldırının detayları ortaya çıktı Saldırıda akrabası tarafından başından vurularak ağır yaralanan şahıs hastanede...

Karakol önündeki saldırı olayında yeni detay: Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Emre Tyler Mays'ın katilinin kardeşi olduğu öğrenildi

Şişli Polis Merkezinin önünde gerçekleşen saldırının detayları ortaya çıktı

Saldırıda akrabası tarafından başından vurularak ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

İSTANBUL - Şişli'de birbirlerinden şikayetçi olmak için gittikleri polis merkezi önünde karşılaşan motosikletli iki ayrı kurye grubunun arasında başlayan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu başından vurularak ağır yaralanan Ozan T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı saldırıda ölen kişiyi vuran kişinin akrabası olduğu ve saldırgan şahsın, hastanede önünde öldürülen Emre Tyler Mays'ın katilinin kardeşi olduğu öğrenildi.

Şişli Polis Merkezi Amirliği önünde saat 17.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı olayının detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında husumet bulunan motosikletli iki ayrı kurye grubu arasında sabah saatlerinde kavga çıktı. Olayın ardından kavgaya karışan bir grup, polis merkezine giderek diğer grup hakkında şikayetçi oldu. Şikayet işlemlerinin tamamlanmasının ardından dışarıya çıkan grup, şikayetçi oldukları grupla karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası sonra gelen diğer gruptaki Muhammet K. belinden çıkarttığı tabancayla havaya ateş açmaya başladı. Şikayete gelen grubun kaçmasının ardından onları kovalayan Muhammet K. bu esnada etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Şahsın silahından çıkan kurşunlardan biri karşı gruptan olan Batuhan K.'nın karnına isabet etti.

Başından vurduğu akrabası hayatını kaybetti

Batuhan K, kanlar içinde yere yığılırken, kurşunlardan kaçmak için park halindeki bir otomobilin arkasına saklanan Ozan T, akrabası olduğu öğrenilen Muhammet K., tarafından başına ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Olay esnasında polis merkezinden çıkan polis ekipleri de saldırgan Muhammet K.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayın ardından yaralılardan Ozan T. ve Batuhan K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralanan saldırgan Muhammet K. ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Ozan T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın ağabeyi de Emre Tyler Mayıs'ı öldürmüştü

Öte yandan polis merkezinin olduğu caddede geniş güvenlik önlemi alan polis, çatışan gruplardan 6 kişiyi gözaltına aldı. Saldırganın açtığı rastgele ateş sonucu seken bir kurşun, bir binanın giriş katındaki dairenin pencere camına isabet etti. Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren Muhammet K'nın geçtiğimiz 7 Ocak'ta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ambulanstan sedyeyle indirilirken bıçaklanarak öldürülen Emre Tyler Mays'ın katili Akın K.'nın kardeşi olduğu öğrenildi.

Son dakika... Karakol önündeki saldırı olayında yeni detay: Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Emre Tyler Mays'ın katilinin kardeşi olduğu öğrenildi
Son dakika... Karakol önündeki saldırı olayında yeni detay: Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Emre Tyler Mays'ın katilinin kardeşi olduğu öğrenildi
Son dakika... Karakol önündeki saldırı olayında yeni detay: Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Emre Tyler Mays'ın katilinin kardeşi olduğu öğrenildi
Son dakika... Karakol önündeki saldırı olayında yeni detay: Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Emre Tyler Mays'ın katilinin kardeşi olduğu öğrenildi

Polis Merkezi, Saldırı, Şişli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Karakol önündeki saldırı olayında yeni detay: Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Emre Tyler Mays'ın katilinin kardeşi olduğu öğrenildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronanın başlangıç noktası Vuhan'dan tepki çeken görüntüler! Maskesiz ve sosyal mesafesiz eğlendiler Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek, hayata tutunamadı İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 1 yaralı Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Dev altın keşfinin ardından Gübretaş'ta dikkat çeken değişim! Maden Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mahmut Karaman atandı Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85         
21:32
Oyundan alınmasına sinirlenen Galatasaraylı Diagne, soyunma odasının yolunu tuttu Oyundan alınmasına sinirlenen Galatasaraylı Diagne, soyunma odasının yolunu tuttu         
21:16
G.Saray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz ilk kez sahada yer aldı G.Saray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz ilk kez sahada yer aldı         
21:10
Oyuncu Berk Oktay'ın müstehcen fotoğraflarını sızdıran eski eşine 2 yıl hapis cezası verildi Oyuncu Berk Oktay'ın müstehcen fotoğraflarını sızdıran eski eşine 2 yıl hapis cezası verildi         
20:33
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti         
20:17
Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 251 kişi vefat etti, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 251 kişi vefat etti, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi         
19:41
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 21:54:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Karakol önündeki saldırı olayında yeni detay: Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Emre Tyler Mays'ın katilinin kardeşi olduğu öğrenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei