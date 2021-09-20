Son dakika... Karakolda hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin dava ağır caza mahkemesine devredildi (1) - Son Dakika

Son dakika... Karakolda hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin dava ağır caza mahkemesine devredildi (1)
20.09.2021 17:35
Son dakika haber... ESENYURT Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine devretti.
ESENYURT Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine devretti. 12 sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanığı İsmail A.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
- İstanbul
Son Dakika 17:31 Şenol Güneş'ten büyük fedakarlık! Sözleşmede yazan o rakamdan vazgeçti 17:28 İzmir'de gevrek, boyoz ve kumru fiyatlarına zam geldi 17:25 Dehşeti yaşatan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti 16:55 Şüphelendiren olay! Yalnız yaşayan doktor, pansiyondaki sandalyesinde oturur halde ölü bulundu 16:44 "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan hakkında suç duyurusu bulunan şüpheli, TEMA'ya yaptığı bağış sayesinde kurtuldu 16:16 Rus milyarder 400 milyon dolarlık 'Mavi saray' olarak bilinen yatıyla 3 aydır Bodrum'da tatil yapıyor 15:56 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 15:46 Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Sergen Yalçın hakkında konuştu