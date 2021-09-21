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Son dakika! KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ - Son Dakika

Son dakika! KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ

21.09.2021 04:49

Son dakika haberlerine göre Sevda SARIKAYAİSTANBUL DHAEsenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine devretti.

Sevda SARIKAYAİSTANBUL DHA

Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine devretti. 12 sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanığı İsmail A.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Son dakika! KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ
Son dakika! KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ
Son dakika! KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ
Son dakika! KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ

Birol Yıldırım, Polis Merkezi, Haziran, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ - Son Dakika
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