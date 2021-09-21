Son dakika! KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ - Son Dakika

Son dakika! KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ
21.09.2021 04:49
Son dakika haberlerine göre Sevda SARIKAYAİSTANBUL DHAEsenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine devretti.
Sevda SARIKAYAİSTANBUL DHA
Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine devretti. 12 sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanığı İsmail A.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Son Dakika 23:53 Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı 23:42 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Z kuşağı çıkışı: Anketlerde açık ara birinci partiyiz 22:25 ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duasına BM sekreteri Guterres de el açtı 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi 19:29 Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt 15:56 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti 12:58 Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi