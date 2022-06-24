Son dakika! Karalar: "Eli öpülesi gazimize saldırı kabul edilemez" - Son Dakika
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Son dakika! Karalar: "Eli öpülesi gazimize saldırı kabul edilemez"

24.06.2022 10:51
Son dakika! Karalar: "Eli öpülesi gazimize saldırı kabul edilemez"

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'da, özel halk otobüsü şoförünün trafikte açık camdan yumruk atıp, yüzünü kan içinde bıraktığı engelli Kıbrıs Gazisi Kasım Aydın'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Adana'da, özel halk otobüsü şoförünün trafikte açık camdan yumruk atıp, yüzünü kan içinde bıraktığı engelli Kıbrıs Gazisi Kasım Aydın'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Trafikte tartıştığı özel halk otobüsü şoförü tarafından darp edilen ve ağzı yüzü kan içinde kalan engelli Kıbrıs Gazisi 69 yaşındaki Kasım Aydın'ı evinde ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Zeydan Karalar, ziyaret sırasında şunları söyledi:

"Şehitlerimize, gazilerimize ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Bir gaziye yapılan saldırıyı kabul etmemiz, affetmemiz mümkün değildir. Saldırıyı yapan şahıs gerekli cezayı alacaktır. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz konusunda son derece hassas davranılması gerekmektedir. Özel Halk Otobüsü şoförü, sizin elinizi öpmesi gerekirken darp ediyor. Şiddetin her türlüsüne karşıyız ama büyüklerimize, gazilerimize uygulanan şiddete karşı çok daha hassas olunması gerekiyor. Belediye olarak verebileceğimiz en ağır cezayı vereceğiz. Sizin hakkınızı ödememiz mümkün değil" dedi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Zeydan Karalar, Aydın, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Karalar: 'Eli öpülesi gazimize saldırı kabul edilemez' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Karalar: "Eli öpülesi gazimize saldırı kabul edilemez" - Son Dakika
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