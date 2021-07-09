Karaman'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında yapıldı.
Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; 15 Temmuz Şehitleri Anma programı ile ilgili yapılacak faaliyet ve etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya; Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Karaman'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık ve Koordinasyon toplantısı - Son Dakika