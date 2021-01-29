Son dakika... Karaman'da bir kişi bıçakla öldürüldü - Son Dakika

Karaman'da çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde A.D. ve Ömer Karaduman arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada A.D'nin, Karaduman'ı bıçakla yaraladığı öne sürüldü.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaduman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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