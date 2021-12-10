Son dakika! Karaman'da çatıdan düşen şahıs öldü - Son Dakika

Karaman'da çalıştığı soğuk hava deposunun çatısından düşen yabancı uyruklu şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 2'nci Organize Sanayi yolu üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı soğuk hava deposunun çatısına tamir için çıktığı ileri sürülen 26 yaşındaki Afganistan uyruklu Mohammed Amin Safay, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yüksekten yere düştü. Diğer çalışanların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cesedi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN