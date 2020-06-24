Son dakika! Karaman'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Karaman'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı Karaman'da husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Karaman'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
KARAMAN - Karaman'da husumetli olduğu ileri sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, gece saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Dereköy yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup telefonla konuştuktan sonra buluşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.G. yanında getirdiği tabanca ile Bülent T. ve MutluT.'ye birer el ateş ederek yaraladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Yaralılar bir arkadaşları tarafından özel araçla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mutlu T. karnına, Bülent T. ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Mutlu T., hemen ameliyata alındı. Jandarma ekipleri olayın yaşandığı yerde yaptıkları incelemede tabanca ait 2 adet boş kovan buldu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:20 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Karaman'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 16:32 Esenyurt'ta çatı uçtu, 6 araç hasar gördü 15:16 Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı 14:53 Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı 14:44 İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti 12:19 Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:59 Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı 09:23 Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem 09:13 Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı