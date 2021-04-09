Son dakika! Karaman'da istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesinde istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Seycan Alan (26) yönetimindeki 41 GP 401 plakalı otomobil, Seyran Mahallesi Devlet Hastanesi yanında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarından düştü. Ters dönen otomobilin içinde sıkışan Alan, Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk tedavisinden sonra Konya'ya sevk edilen Alan, yolda yaşamını yitirdi.

Alan'ın Ermenek Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.