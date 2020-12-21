Son dakika: Karaman'da Şehir Parkı'nda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Şeyh Şamil Mahallesi'nde yapımına başlanan ve farklı sosyal alanlarıyla bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek olan Şehir Parkı'nda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh Şamil Mahallesi'nde atıl durumda bulunan alanı değerlendirmek üzere planlanan Şehir Parkının, tamamlandığında şehrin yeni çekim merkezi haline geleceğini belirtti.

İçerisinde; yürüyüş yolları, kamelyaları, amfi tiyatro, spor alanı, iki ahşap köprü, kafeterya, bisiklet ve kaykay pisti ile çocuk oyun alanlarının yer alacağı parkta ada ve iskelesi olan suni bir göletin de bulunacağını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti.

"Parkı ziyarete gelenler, doğal taşlarla ve adacıklarla süslenmiş yapay gölette deniz bisikletleriyle gezinti yapabilecekler. Çocuklar ise bisiklet ve kaykay pisti, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlardaki küçük tepecikler içerisine gizlenmiş oyun alanlarında doyasıya eğlenebilecekler. Yaklaşık 38 bin metrekare alan üzerine inşa edilen parkta, 10 bin metrekare yeşil alana, 8 bin metrekare yapay gölete, 6 bin metrekare büyüklüğünde göl içerisinde adaya, kafeteryaya, sosyal donatılara ve diğer etkinlik alanlarına sahip olacak ve parkın tamamı dekoratif aydınlatmalar ile aydınlatılacak. Çalışmalar yapay göl ve adanın yapılacağı alanda devam ederken, Şehir Parkı'nı 2021 yılı içerisinde tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyoruz."