Son dakika! KARAMAN'DA SİLAHLI KOMŞU KAVGASI: 1 YARALI - Son Dakika

KARAMAN'da, iddiaya göre S.D. (21), belirlenemeyen nedenle tartıştığı komşusu Sefa Durmuş Türk'ü, av tüfeğiyle ateş ederek göğsün yaraladı. Yaralı Türk hastaneye kaldırılırken, kaçan S.D.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 12.10 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 759 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre S.D. ile komşusu Sefa Durmuş Türk, belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından iki komşu ayrılıp evlerine gitti. Daha sonra S.D. evinden altığı av tüfeğiyle, komşusunun evine gelip kapıyı açan Sefa Durmuş Türk'e ateş etti. Göğsünden yaralanan Türk, kanlar içinde yere yığıldı. S.D. de saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Türk, yakınları tarafından araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan S.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.