Karaman'da 18 yaşındaki bir genç evlerinin garajında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi 311. Sokak'ta oğulları Mesut Güzeldal'ı odasında bulamayan aile, evlerinin garajına indi.
Aile burada oğullarını yerde hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güzeldal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Güzeldal'ın cesedi otopsi için Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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