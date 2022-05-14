Son dakika: Karaman'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika: Karaman'da trafik kazası: 1 ölü

14.05.2022 12:21
Son dakika: Karaman'da trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haber... Karaman'da otomobilin yoldan çıkarak şarampole takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Karaman'da otomobilin yoldan çıkarak şarampole takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Karaman- Mersin Karayolu Değirmenbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Uysal yönetimindeki 70 DZ 155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kaza ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uysal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili yapılan incelemelerin ardından Uysal'ın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

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Değirmenbaşı, Karaman, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Karaman'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Karaman'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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