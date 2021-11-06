Son dakika: Karaman'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kaza, çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. yönetimindeki 70 F 0424 plakalı ekmek taşıyan Fiat marka hafif ticari araç ile İ.K. idaresindeki 07 AHB 238 plakalı otomobil çevre yolunda kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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