Karaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından K.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelin gösterdiği yerde arama yapan ekipler, 725 gram takoz esrar ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN