Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

30.03.2022 14:15

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, U.E, Y.T. ve A.Y. gözaltına alındı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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