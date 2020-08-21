Son Dakika: Karaman'ı BAL'da temsil edecek takım belli oldu

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Karaman'ı temsil edecek olan takım kura ile belirlendi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda, 3 takım arasında kura çekiminin yapılacağını söyledi.

Karaman Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çıkacak takıma her türlü desteği vereceklerini dile getirerek, "Bölgesel Amatör Lig'de ilimizi temsil edecek olan takımı belirlemek için kura çekimi yapacağız. Hangi takım çıkarsa çıksın Karaman'ı en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Yapılan kura ile Sudurağı Gençlerbirliği Spor, BAL'a çıkmaya hak kazandı.

2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Karaman'ı Sudurağı Gençlerbirliği Spor temsil edecek.