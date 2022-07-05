Karaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

05.07.2022 10:55

Karaman merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Karaman merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Karaman'da yaşayan H.A, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından 13 bin lirasının dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Üç aylık teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, Denizli ve Manisa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4'ü kadın, 15 şüpheli yakalandı. Adresinde bulunmayan ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen H.G. ise Kuşadası'nda tatil yaparken yakalandı.

Şüpheliler daha sonra Karaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 120 bin lira, 12 bin dolar, 84 sim kart, 65 cep telefonu, 2 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin 197 kişinin 3 milyon lirasını dolandırdığı belirtildi.

Zanlıların, sosyal medyadan yaptıkları reklamla ulaştıkları erkekleri tuzaklarına düşürebilmek için kadınları kullandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G'nin de aralarında bulunduğu 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Adliyeye sevk edilen 11 DEAŞ şüphelisinden 6'sı tutuklandı Adliyeye sevk edilen 11 DEAŞ şüphelisinden 6'sı tutuklandı Son dakika haber: Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı Son dakika haber: Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:04 Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı
12:03 Kurban Bayramı öncesinde fenomen oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den alıcısını bekliyor
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 12:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement