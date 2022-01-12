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Son Dakika | Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika | Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

12.01.2022 20:45

Son dakika haber: Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye getirildi.

Şüphelilerden biri, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 16 zanlıdan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12'si tutuklandı.

Karaman, Adana ve Mersin'de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şebekeye yönelik dün 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Son Dakika | Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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