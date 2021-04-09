Son dakika... Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Yapılan çalışma sonucu harekete geçen ekipler, Karaman, Şanlıurfa , Muğla , İzmir ve Gaziantep 'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 ay önce Karaman'a tarım işçisi olarak gelen bazı kişilerin, yanlarında getirdikleri sentetik uyuşturucuları sattığı bilgisine ulaştı.

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