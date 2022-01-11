Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi yan yolda Z.H. (80) idaresindeki 41 K 5132 plakalı otomobil, önce N.S. yönetimindeki 35 HTJ 37 plakalı otomobile, daha sonra park halindeki 35 ABA 374 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Z.H, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Karamürsel'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika