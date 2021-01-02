Kocaeli'ni Karamürsel ilçesinde 8 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Fuat Balkan Sokak'ta 8 katlı apartmanın giriş katında İ.Ö'ye ait dairenin bir odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin yoğun duman nedeniyle binayı tahliye ettiği yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alevler diğer odalara ve dairelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, dumandan hafif etkilenen kişilere müdahalede bulundu.