Son dakika! Karamürsel'de aşure dağıtıldı - Son Dakika

Karamürsel ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla bin 500 kişiye aşure dağıtıldı.

Türk Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, yaptığı açıklamada, muharrem ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı.

Türk Kızılayın, milli ve yerli kuruluş olduğunu belirten Alemdar, "Her olayda olduğu gibi Türk Kızılay, bütün ekibiyle Karamürsel'de, Karamürsellilere ve bu millete hizmetini sürdürüyor." ifadesini kullandı.