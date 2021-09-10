Son dakika... Karamürsel'de "Heybe Kadın Kooperatifi"nin üretim merkezi açıldı - Son Dakika

Kooperatif başkanı Gonca Şimşek de kadınların üretimde yer alarak hem ev hem de ülke ekonomisine katkı sunmalarını amaçladıklarını kaydetti.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, girişimci kadınları her zaman desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, kooperatifin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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