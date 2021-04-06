Son dakika! Karamürsel'de Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir ve polis ekipleriyle 4 Temmuz Mahallesi'nde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve ara sokaklardaki dükkanları gezen Canbaba, maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını denetledi.

Kurallara uyan işletmelere ve vatandaşlara teşekkür eden Canbaba, "İş yerlerimizde kurallara mutlaka uymalı. Bu mücadelede hep birlikte hareket edersek daha çabuk başarı sağlayacağız." dedi.