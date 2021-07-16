Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
D-130 kara yolunda Yalova istikametine giden F.A'nın kullandığı 32 ER 728 plakalı motosiklet, Kayacık Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu'nun yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Aydın'a (38) çarptı.
Kazada yaralanan Aydın, sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Motosiklet sürücüsü ifadesi alınması için karakola götürülürken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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