Son dakika! Karamürsel'de müsilajla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de başlatıldı.

Karamürsel Kaymakamlığı, Karamürsel sahilinde farkındalık oluşturmak adına temizlik çalışması yaptı.

İlçedeki okullarda görev yapan müdürler, öğretmenler, kurum amirleri ilçedeki dereleri denetleyerek, atıkları tespiti yaptı, öğrenciler ise sahilde çöp topladı.

Karamürsel sahilindeki organizasyona Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Sağlık Grup Müdürü Dr. Ferhan Uğur, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yaptığı konuşmada müsilaj kirliliğine karşı deniz seferberliği başlatıldığını belirterek, "Marmara Denizi hepimizin, pazar günü Çevre ve Şehircilik Bakanımızın başkanlığında Başiskele'de yapılan toplantının ardından öncelikle temizleme ve kirliliğe engel olmaya yönelik eylem planı hazırlandı. Biz de Karamürsel olarak farkındalık oluşturma adına çalışma başlattık. İlçedeki dereleri gruplar halinde öğretmenlerle Marmara Denizi'nin kirlenmesine neden olan yerler tespit edilerek ve fotoğraflanarak rapor halinde Kocaeli Valiliğine sunulacak." ifadesini kullandı.