Son dakika... Karamürsel jandarması sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorlu kış şartlarında yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını besledi.
İlçede etkili olan dondurucu soğukta aç kalan sokak hayvanları unutulmadı.
Duyarlılık gösteren jandarma ekipleri, yoğun kar altında bulunan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.
Hayvanların sıklıkla bulunduğu alanlara giden Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araziye mama, buğday ve ekmek bıraktı.
Kaynak: AA
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